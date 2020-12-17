أول تعليق لـ وزير الاتصالات على اختيار العاصمة الإدارية كعاصمة العالم العربي الرقمي (فيديو)

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:45 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، تفاصيل اختيار العاصمة الإدارية الجديدة كعاصمة العالم العربي الرقمي لعام 2021، موضحا أن الاختيار بناءا على ما تتسم به العاصمة الإدارية الجديدة من استخدام أمثل لتقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إدارة كل مرافقها.

وأشار "طلعت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten " المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الخميس، إلى أن الاختيار جاء بناءا على ترشيح خلال جلسة وزراء الاتصالات وتكنولوجيا العرب، وحظى بترحيب من كل الوزراء العرب الحاضرين للجلسة.

وأضاف ان العاصمة تضم مشروعات معلوماتية رائدة تأتي في مقدمتها مدينة المعرفة والتي تضم أول جامعة معلوماتية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

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