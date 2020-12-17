خالد الجندى يهاجم أحمد كريمة: ما تفعله بتنافى مع تصرفات علماء الأزهر (فيديو)

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:44 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه وبعض علماء الدين الإسلامى يرون أن الطلاق الشفوى لا يقع، بينما الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر يخالفهم الرأى فى ذلك، متابعًا: "الشيخ كريمة مش موافق ولكن دائمًا يذكر أهل بيتى وأهل بيت العلماء الآخرين فى كل مناسبة.. يعنى لما اتكلمت عن وثيقة التأمين للزوجة قال طيب يظهر لنا وثيقة تأمين لمراته.. طيب أنت مالك ومال مراتى يا كريمة.. لو كلام ولاد بلد يبقا عيب لا يقال متجبش سيرة مراتى فى الموضوع.. أنت راجل عالم والمفروض تكون قدوة ومربى".

وأضاف "الجندى"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن ما يقوله الدكتور أحمد كريمة، لا يليق أن يصدر من عالم ويتنافى مع الأدب والرجولة التى تعلمناها فى حياتنا الاجتماعية، معقبًا: "اللى أنت بقوله ده يا كريمة عيب"، مناشدًا علماء الأزهر أن يعلموا "كريمة"، ماذا يقال وماذا لا يقال.

وأشار "الجندى"، إلى أن الشيخ أحمد كريمة طالبنى والدكتور سعد الدين الهلالى والشيخ مظهر شاهين بتطليق أزواجنا شفويا، مستطردًا: "يا أخى الفاضل ملكش دعوة بمرتتنا أنت راجل عالم وصالح وتقى والتزم بآداب الحوار وخلى الحوار بينا وبين بعض".

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