كورونا.. الكويت تسجل 221 إصابة جديدة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل 221 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 147 ألفًا و292 حالة، دون تسجيل أية وفيات جديدة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه- إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالاضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 54 حالة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 5804 مسحات مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات مليون و202 آلاف و724 مسحة.