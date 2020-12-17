عقب خلافهم.. حمو بيكا يطرح "هفضل استاذ" مع عمر كمال عبر "اليوتيوب"

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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طرح مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، مهرجان بتعاون مع المطرب الشاب عمر كمال، بعنوان "هفضل استاذ"، وذلك عبر قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحصد المهرجان على نسبة مشاهدة ملحوظة منذ طرحه.


ومهرجان "هفضل استاذ"، من كلمات الشاعر إسلام المصري، الشهير بالكلامنص، والموزع إسلام ساسو، وتقديم حمو بيكا وعمر كمال، وجاءت كلماته كالاتي: "الدنيا بتجرح وقلبي في حكاوي، ولا حاجه بتفرح ولا حد بيداوي، من صغير وأنا فيها بشقى عايش فيها بطولي".


جدير بالذكر أن المهرجان إنتهى الثنائي من تقديمه ووضع اللمسات الاخيرة عليه، منذ شهر مضى، كما نشب خلاف بين بيكا وعمر كمال، الايام الماضية، وقامو بالاعلان عنها من خلال البثات المباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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