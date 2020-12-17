عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:34 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيلة فريقه الرسمية التي ستواجه بيراميدز بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وجاءت تشكيل الأبيض على النحو التالي :-

حراس المرمى: محمد ابو جبل

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود الونش، أحمد فتوح

الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسي، أحمد سيد زيزو

الهجوم: أشرف بن شرقى، حميد أحداد، مصطفى محمد


وكان الزمالم قد حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب المقاولون العرب بهدفين مقابل لا شيء، سجلهما محمود علاء ومصطفي محمد.

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ساسي بيراميدز باتشيكو الزمالك الدوري المصري

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