الأرصاد: غدا شبورة وأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 20 درجة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:18 م
بوابة الفجر
Advertisements

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدا الجمعة الموافق 18 ديسمبر 2020، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة.
 
كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
 
وأكدت الهيئة على استمرار فرص أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة على مناطق من الإسكندرية ومطروح ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح ، ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وشبورة مائية صباحا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
 
وسيكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.
 
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، تسجل القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.

أخبار تهمك

رسالة قوية من الزمالك لشيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في التشكيلة المثالية لقارة إفريقيا 2020

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بيراميدز يكشف حقيقة عرض رمضان صبحي على الزمالك

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 9 دقيقة

سرس الليان يفوز على النصر في دوري القسم الثاني (صور)

منذ ساعة و نصف

مورينيو يهاجم كلوب وجوارديولا بعد خسارة توتنهام ضد ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. الأهلي يستبعد 8 لاعبين من مواجهة غزل المحلة

منذ ساعة و 10 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

منذ 41 دقيقة

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الإعلان عن قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

فوز سرس الليان وبورتو والزرقا في جولة مثيرة بالقسم الثاني

منذ ساعتين و 6 دقيقة

5 نجوم أجانب يراودون أحلام الأهلاوية في الميركاتو الشتوي (تقرير)

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

بالأسماء.. الأهلي يستبعد 8 لاعبين من مواجهة غزل المحلة

05:32 م

بيراميدز يكشف حقيقة عرض رمضان صبحي على الزمالك

05:02 م

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

02:01 م

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان