محافظ القليوبية يأمر بتحويل مرتكبي مخالفة بناء للنيابة العسكرية

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وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بإزالة بناء مخالف مكون من 6 أسوار بالطوب السويسي، بدون ترخيص على مساحة 950م2 بمدخل زمام قريه مرصفا، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير محاضر ضدهم واحالتهم الى النيابة العسكرية.



وأشار المحافظ، أن وحدة المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء، ترصد المخالفات بشكل فوري ولن يتم التهاون مطلقا مع أي مخالف، مشيرًا إلى أن منظومة الأقمار الصناعية المستخدمة حاليا توفر صورا فضائية بدقة عالية جدا، ونستطيع من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضي الدولة.



وأكد المحافظ، أن المنظومة الحديثة ساعدت فى نشر وترسيخ قناعة عامة وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والتعامل معها، سواء كانت تلك الحالات داخل المدن والأحياء أوالقرى.