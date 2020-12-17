انتهاء ورشة عمل بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:17 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
Advertisements
أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم الخميس 17 ديسمبر عن انتهاء ورشة العمل التي استمرت على مدار 4 أيام بين الأكاديمية والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا L'ena، والتي عُقدت عبر وسائل التواصل الإلكتروني؛ بهدف تبادل الخبرات والرؤى بخصوص التدريبات الميدانية بالأكاديمية الوطنية وسُبل تطويرها، وفي إطار تبادل الخبرات المستمر بين الجهتين وللاستفادة من التجربة الرائدة للمدرسة الفرنسية في مجال تدريب الكوادر التنفيذية.

تناولت ورشة العمل أيضًا تصميم البرنامج التدريبي الميداني وتحديد أدوار الجهات المشاركة فيه والفرص والتحديات وطرق تقييم المتدرب، وقد شارك في الورشة مسئولو التدريب بالأكاديمية الوطنية وبالمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا وكذلك ثلاثة من خريجي الأكاديمية وهم الدكتور محمد إبراهيم نائب محافظ المنيا والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية وهما من خريجي برنامج تدريب نواب المحافظين والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للمشروعات القومية وهو خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثانية.

عن الأكاديمية الوطنية للتدريب:
أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
انتهاء ورشة عمل بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا
انتهاء ورشة عمل بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا
انتهاء ورشة عمل بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا
انتهاء ورشة عمل بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا
انتهاء ورشة عمل بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا
انتهاء ورشة عمل بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا
انتهاء ورشة عمل بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا
انتهاء ورشة عمل بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا
انتهاء ورشة عمل بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا
انتهاء ورشة عمل بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا
انتهاء ورشة عمل بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا
انتهاء ورشة عمل بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا
انتهاء ورشة عمل بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا
انتهاء ورشة عمل بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا
انتهاء ورشة عمل بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا
انتهاء ورشة عمل بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا

أخبار تهمك

مفاجأة في التشكيلة المثالية لقارة إفريقيا 2020

منذ ساعتين و 14 دقيقة

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

منذ حوالي 9 ساعات

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

مورينيو يهاجم كلوب وجوارديولا بعد خسارة توتنهام ضد ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 11 دقيقة

فوز سرس الليان وبورتو والزرقا في جولة مثيرة بالقسم الثاني

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

منذ 43 دقيقة

عاجل - الإعلان عن قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

منذ ساعة و 17 دقيقة

بالأسماء.. الأهلي يستبعد 8 لاعبين من مواجهة غزل المحلة

منذ ساعة و 12 دقيقة

سرس الليان يفوز على النصر في دوري القسم الثاني (صور)

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يكشف حقيقة عرض رمضان صبحي على الزمالك

منذ أقل من ساعتين

5 نجوم أجانب يراودون أحلام الأهلاوية في الميركاتو الشتوي (تقرير)

منذ ساعتين

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 19 ساعة

رسالة قوية من الزمالك لشيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

بالأسماء.. الأهلي يستبعد 8 لاعبين من مواجهة غزل المحلة

05:32 م

بيراميدز يكشف حقيقة عرض رمضان صبحي على الزمالك

05:02 م

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

02:01 م

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان