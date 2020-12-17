استعلم الأن.. ننشر رابط وخطوات الحصول على نتيجة كلية الشرطة 2020

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:08 م
بوابة الفجر
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نتيجة كلية الشرطة 2020 | ننشر لكم نتيجة الطلاب المقبولين للالتحاق بكلية الشرطة 2020 بعدما اجتازوا الاختبارات المقررة والتي استمرت عدة أسابيع.

وكان قد اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة الحاصلين على الثانوية العامة والمؤهلات الجامعية وخريجي الحقوق للعام الدراسي 2020- 2021.

وقد تم الإعلان خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر أكاديمية الشرطة تم فيه استعراض مراحل القبول واجتياز الاختبارات والأعداد المتقدمة من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها والتخصصات الجامعية المختلفة وخريجى الحقوق.

وبلغ عدد المتقدمين للعام الدراسي 2020 /2021 (55226) طالبًا، كما بلغ إجمالي عدد المتقدمين لكشف الهيئة (14075) المستهدف (2806)، على النحو التالي (1150 الثانوية العامة وما يعادلها – 456 مؤهلات جامعية – 1200 خريجي الحقوق).

رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2020

للاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة للعام الدراسي 2020 - 2021 عن طريق الموقع الرسمي الخاص بأكاديمية الشرطة من هنــــــــــــا.

خطوات الحصول على نتيجة كلية الشرطة 2020 

1- إدخال البيانات الخاصة بالطالب من الاسم الأول وكذلك الاسم الأخير للطالب

2- إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم

3- يقوم الطالب بالضغط على "إظهار النتيجة"

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