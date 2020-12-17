مؤشرات البورصة الأمريكية ترتفع لمستويات قياسية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:34 م
بوابة الفجر
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ارتفعت مؤشرات البورصة الأمريكية لمستويات قياسية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع آمال التحفيز.

واقترب قادة الكونجرس للتوصل لاتفاق على حزمة تحفيز بقيمة 900 دولار تشمل مدفوعات مباشرة للأفراد.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي بالأمس تثبيت معدل الفائدة ومواصلة شراء السندات لدعم الاقتصاد الأمريكي.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين لأعلى مستوى في حوالي 4 أشهر.

وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5 بالمائة إلى مستوى 30308.7 نقطة.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.6 بالمائة إلى مستوى 3723.8 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 12736.08 نقطة، ليسجل المؤشران أعلى مستوى لهما على الإطلاق.

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