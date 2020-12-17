زراعة الفيوم: استمرار التصدي للمتعدين على الأراضي الزراعية بالمراكز

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أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، باستمرار التصدي للمتعدين على الأراضي الزراعية بمراكز المحافظة تنفيذ لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات لازالة التعديات على الأراضي الزراعية حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل.



ذلك يتم بالتنسيق مع جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية ومديرى الإدارات الزراعية والتعاون التام مع الوحده المحليه وقوات الشرطه.



وأوضح وكيل الوزارة انه لا تهاون مطلقا ولا تفريط ولو في شبر واحد من الأراضي الزراعية مع المتابعة المستمرة من جانبه شخصيا لملف الازلات للتعديات، باعتبارها قضية قومية.

خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحلية برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم لتنفيذ ازالة تعدى بناحية منشاة دمو بعزبة حسب الله على مساحة واحد قيراط

وايضا إزالة أخرى بناحية منشاة دمو على مساحة واحد قيراط بحوض النصارى زمام منشاة دمو فى

بحضور الاستاذة علا يوسف محمد رئيسة الوحدة المحلية بدمو والمهندس سيد احمد محمود رئيس قسم حماية الاراضى بالادارة الزراعية والمهندس جمال عبد الحليم رئيس قسم التعديات بحضور الأستاذ نبيل ثابت مسئول القسم الهندس بالوحدة المحلية بدمو والمهندس مجدى حزقيال مدير جمعية منشاة دمو.



كما قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ ازاله عدد 4 حالات تعدي علي مساحه 5 قيراط و16 سهم بناحيه سنهور القبليه وذلك بحضور المهندس خالد فتحي رئيس الحمايه بالمركز ووالأستاذ إسماعيل رئيس الوحده والمهندس جمال مدير جمعيه سنهور القبليه والمهندس احمد رمضان وكيل الحمايه والأستاذ كمال رئيس الحمايه بالمجلس والأستاذ عويس رئيس وحده محليه سنهور