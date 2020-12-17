معارض تركي يشن هجوماً حاداً على أردوغان ويكشف عن تناقضه

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
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شن معارض تركي هجومًا على الرئيس رجب أردوغان بعد مطالبته الأتراك بتحويل مدخراتهم للعملة المحلية التي تهاوت أمام الدولار.

 

 

 

وطالب سلجوق أوزداغ، نائب رئيس حزب المستقبل المعارض، أردوغان بأن يكون قدوة لشعبه، بتحويل مدخراته إلى الليرة، ليكون قدوة للمواطنين الذين يطالبهم بذلك لدعم الاقتصاد المتردي.

 

 

 

وتهاوت الليرة على نحو غير مسبوق أمام الدولار خلال الأشهر الأخيرة ما عمق الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا.

 

 

 

 

 

وكان أردوغان، قد طالب مواطنيه في وقت سابق، بتحويل مدخراتهم إلى الليرة، والاستغناء عن العملات الأجنبية، قائلًا "ننتظر الدعم من جميع مواطنينا تجاه نضالنا بالاستثمارات التي من شأنها أن تساهم في الإنتاج والتوظيف، من خلال تحويل مدخراتهم إلى الليرة".

 

 

 

 

 

وقال أوزداغ، القيادي السابق بحزب العدالة والتنمية، الحاكم، "الأمة ستدعم هذه الدعوة، لكن عليك أن تقودها، ستكون بداية جيدة إذا حولت مدخراتك، وجميع العقود الحكومية المبرمة بالعملات الأجنبية في (مناقصات الطرق والجسور من منطلق حق الانتفاع) إلى الليرة".

 

 

 

 

 

يأتي ذلك في وقت يشهد فيه البرلمان التركي حالة من المشاحنة السياسية بين نواب العدالة والتنمية، الحاكم ونواب المعارضة، حيث واجه نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أنغين ألطاي، نواب العدالة والتنمية، قائلًا "أيها الأصدقاء، الناس جائعون وبائسون. نعم، هناك شيء ما يدخل في معدة الجميع، الخبز الجاف فقط".

 

 

 

 

 

وعلق النائب بحزب العدالة والتنمية، شاهين تين، ساخرًا من كلمات ألطاي، قائلا "إذن فهم ليسوا جائعين"، فيما غضب النائب المعارض، وأكد أنه سيسجل هذه السخرية في محضر الجلسة وسيجعل نائب العدالة والتنمية يقدم اعتذاره للشعب التركي بأكمله.

 

 

 

وقال نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إزمير، تونغاي أوزقان، الذي شارك صورًا لتلك المشادات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "هكذا سخر حزب العدالة والتنمية من الأمة"

 

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