تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاستضافة نظيره غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، مساء غدًا الجمعة الموافق الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري، على أرضية ملعب ستاد الأهلي وي السلام.





وتنطلق أحداث المباراة عند الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.





ومن المتوقع أن يستمر محمد شريف أساسيا في تشكيل الأهلي لتعويض غياب مروان محسن، كما وظفه موسيماني في المباراة السابقة وظهر بشكل مميز، أو الدفع بصلاح محسن.





فيما من المرجح أن يدفع بلاعب الوسط اليو ديانج بعدما شارك في اللقاء السابق بديلا، أو استمرار حمدي فتحي في خط الوسط.





تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة غزل المحلة:





في حراسة المرمى.. محمد الشناوي

في خط الدفاع.. علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني

في خط الوسط.. اليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة

في الهجوم.. محمود كهربا، محمد شريف، صلاح محسن





جدير بالذكر أن الأهلي في المباراة السابقة له حقق الفوز أمام مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف، بينما تعادل غزل المحلة أمام سموحة بهدف.



