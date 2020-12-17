بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة بالفيوم والهيئة العامة لتعليم الكبار

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قال الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، ان المديرية وجميع إدارتها تقوم بالمشاركه فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال المساهمه فى القضايا القومية وعلى رأسها قضية الأمية لما تمثله من مخاطر حقيقية على نمو وتطور المجتمع المصرى تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المديرية والهيئة العامة لتعليم الكبار.



حيث وقع البروتوكول الأستاذ سعد سيد أمين مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار بالفيوم وذلك بديوان عام المديرية.



وأضاف وكيل الوزارة أن البروتوكول يهدف لبدء تنفيذ تجربه رائده بمحافظة الفيوم لأن محو الأمية قضية قومية يجب أن تشارك بها كل قطاعات الدوله وذلك سيتحقق من خلال التعاون بين الهيئة والمديرية.



وأشار سيتم عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين في هذا الشأن خاصة مهارات الإدارة ومجال تعليم الكبار ومهارات الاتصال الفعال مع الكبار وفى مجال الدعاية والإعلام مع المشاركه بين الطرفين في التغطية الإعلامية بوسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءه للاعلان عن المشروع.



وأكد خلال مراسم التوقيع - أن ملف الأمية يعد على رأس أولويات القضايا القومية، ما يؤكد حتمية بذل أقصى الجهود لمواجهته والتخلص منه، مشيرا إلى أن المديرية لم ولن تدخر جهدا في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لمواجهة تلك القضية.

