محافظ الفيوم يشهد الندوة التعريفية حول "الموازنة التشاركية"



وتابعت أن الوحدة تستهدف بناء كوادر للمستقبل، ومشاركة الشباب، وطلاب الجامعات، ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ برامجها، بجانب استغلال الميزات النسبية لكل منطقة حسب خبرات المواطنين الحياتية وظروفهم البيئية والطبيعية، ونشر برامج التوعية بالسياسة العامة والتنمية المستدامة وخدمة المواطنين، ووضع خطط طموحة وربطها باحتياجات المحافظة، بالإضافة الى آليات تحسين مستوى المعيشة بما يجعل المواطن جزءًا من حل المشكلة.



وكشفت رئيس وحدة الشفافية عن أن المواطن هو محور اهتمام الدولة، ومشاركته في مراحل وضع الخطة بما يتناسب مع احتياجات المواطنين الأساسية على أرض الواقع، بما يخلق كوادر شبابية ومواطنين فاعلين لعملية صنع القرار.



شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الندوة التعريفية حول الموازنة التشاركية وآليات التخطيط التي حاضرت خلالها الدكتورة سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتعمية بوزارة المالية، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة، سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء مجالس المدن، وعدد من مديري الإدارات الخدمية بديوان عام المحافظة، ومسئولي التخطيط بمجالس المدن.في كلمته، شدد محافظ الفيوم على عدم التهاون نهائيًا في ارتداء الكمامات، والالتزام بالاجراءات الاحترازية بأماكن العمل وخارجها، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا أنه تم تخفيض قوة العمل بالمديريات الخدمية ومجالس المدن والوحدات المحلية بواقع 50% بشكل تبادلي، لتقليل الكثافة بقدر الإمكان بالشكل الذى لا يؤثر على أداء العمل.وأوضح المحافظ مفهوم التخطيط التشاركي، وكيفية إعداد الخطة التشاركية، واحتياجات المواطن من الخدمات والرصف، والإنارة، والمدارس، واستجابة الدولة لتلك الاحتياجات والعمل على حلها، مع تحديد الأولويات في تنفيذ الخدمات، وتفعيل فكرة مشاركة المواطن والقطاع المدني من الجمعيات والمؤسسات الخيرية، مع أجهزة الدولة في إعداد الخطة، حيث يكون المواطن على دراية كاملة بما يتم تنفيذه من خدمات داخل قريته أو مجتمعه المحلي، ومدة تنفيذ تلك الخدمات.من جهتها، أوضحت رئيس وحدة الشفافية بوزارة المالية، أن المواطن شريك أصيل فى عملية إعداد الموازنة العامة للدولة، وأننا نسعى من خلال مبادرة «الموازنة التشاركية» إلى تفعيل المشاركة المجتمعية فى وضع رؤية للسياسة المالية للدولة ؛ بما يُسهم فى تمكين المواطنين من خلال الإسهام الفعَّال فى رؤية الإصلاح، وأولويات الإنفاق، وتحديد المشروعات العامة المحلية ذات الأولوية ؛ ومن ثم يكون المواطن محورًا أساسيًا مع الحكومة فى تنفيذ «رؤية مصر ٢٠٣٠ ».وأضافت، أنه يجري العمل على قدم وساق لتفعيل نظام تشاركية الموازنة خلال العام المقبل والمقرر تطبيقه تدريجيا بمعدل سنوي بعد نجاح " المالية" في نشر وإعداد موازنة المواطن، تحت مفهوم "حقك تعرف موازنة بلدك" من خلال الشفافية، والمشاركة المجتمعية.