شاهد.. مي عمر تقدم الأغنية الدعائية لمسلسل "لؤلؤ"

تقدم الفنانة مي عمر، أغنية مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان "لؤلؤ"، حيث قامت الشركة المنتجة بطرح الاغنية عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحصدت الأغنية على نسبة مشاهدة ملحوظة وتفاعل من الجمهور.





مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في إطار 45 حلقة، ويُعد البطولة المطلقة الأولى لمي عمر في الدراما التليفزيونية، وتجسد خلاله دور مطربة تبحث عن النجومية.









والمسلسل بطوله أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، وهو من تأليف محمد مهران، إخراج محمد عبدالسلام.



