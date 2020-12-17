الزراعة: لدينا احتياطي بمنافذ الوزارة يكفي لأكثر من 6 أشهر (فيديو)

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:03 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة لتطوير المنظومة الزراعية، منوهًا بأنه تم استنباط أصناف من الأرز تتحمل ظروف مناخية أصعب، وتتحول أنواع معينة من المياه، بما يساهم في زيادة حجم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الوزارة تحرص على فتح آفاق التعاون مع جميع الدول الشقيقة، وهناك تواصل مستمر مع الدول الشقيقة والمنظمات الدولية لتحقيق نتائج أفضل، وهناك تنسيق لتعظيم انتاجية الأرز.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك أكثر من 400 منفذ للوزارة على مستوى الجمهورية، وهناك تكثيف داعم للمخزون السلعي ويوجد احتياطي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، لزيادة المعروض وحدوث اتزان في سعر السلع داخل الأسواق، وهناك تنسيق مع صغار المزارعين وعمل تعاقدات معهم لتسويق منتجاتهم وحاصلاتهم الزراعية، بما يساهم في تطوير هذه المنافذ.

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