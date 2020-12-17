بشري سارة في ميلان بشأن إبراهيموفيتش

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 05:52 م
بوابة الفجر
وكالات
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بات الإرهاق عنصراً مؤثراً في النتائج، في ظل انطلاق الموسم بشكل متأخر وخوض مباريات متتالية في فترة قصيرة، لكن حتى وقت قريب كان ميلان يتألق في سلسلة مباريات دون المعاناة من هذا العامل.

وبدأ فريق المدرب ستيفانو بيولي شهر ديسمبر (كانون الأول) متصدراً لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه، وعلى قمة مجموعته في الدوري الأوروبي.

لكن بدأ التراجع بعد ذلك. وقاتل متصدر الدوري بعد تأخره بهدفين ليتعادل 2-2 مع بارما يوم الأحد، قبل أن يخرج بصعوبة بالنتيجة ذاتها أمام جنوى المتعثر يوم الأربعاء.

وحافظ التعادل على مسيرة ميلان الخالية من الهزيمة لكنه سمح لإنتر ميلان بتقليص الفارق إلى نقطة واحدة قبل أن يلعب إنتر مع سبيتسيا ويخوض ميلان مباراة صعبة في ضيافة ساسولو الأسبوع المقبل.

ولعبت الإصابات دوراً في تعثر ميلان، حيث غاب سايمون كاير وتيو هرنانديز وإسماعيل بناصر أمام جنوى.
لكن أبرز الغائبين كان المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الذي ربما يعود يوم الأحد المقبل.

ولم يكن بوسع المنافسين إيقاف المهاجم السويدي قبل إصابته في عضلات الفخذ الخلفية أمام نابولي في 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث سجل عشرة أهداف في ست مباريات بالدوري، ولا يزال رغم غيابه يتقاسم صدارة الهدافين مع كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس وروميلو لوكاكو هداف إنتر.

وأجاد ميلان ببراعة في تعويض غياب إبراهيموفيتش في سبع مباريات، وأصبح هذا الأسبوع أول ناد في تاريخ الدوري الإيطالي يسجل هدفين على الأقل في 14 مباراة متتالية في المسابقة.

لكن على أرض الملعب افتقر ميلان لسمات القيادة من اللاعب البالغ عمره 39 عاماً، وكذلك من المدافع صاحب الخبرة كاير.

ورغم استمرار ميلان في التسجيل، ومع امتلاك ثاني أقوى هجوم في الدوري خلف إنتر برصيد 27 هدفاً، فإن المدرب بيولي شعر بالقلق بسبب استقبال هدفين في الجولة الماضية.

وقال بيولي لشبكة دازن "استقبلنا هدفين مرة أخرى.. أصبحنا نستقبل عدداً كبيراً من الأهداف. لم تكن الرقابة جيدة أو التغطية مناسبة في كرتين عرضيتين".

ولم يخسر ميلان في الدوري منذ تعثره أمام جنوة في الثامن من مارس (آذار) من الموسم الماضي، في مسيرة تمتد على مدار 24 مباراة، في أفضل سجل للنادي منذ 1993.

لكن هذا السجل سيتعرض لاختبار صعب أمام ساسولو الذي قدم هذا الموسم ما فاق التوقعات.

وبات المدرب روبرتو دي تسيربي يحظى بشعبية بسبب أسلوبه الهجومي الممتع، وترجم ذلك إلى نتائج مميزة هذا الموسم حيث يحتل فريقه المركز الخامس بفارق خمس نقاط فقط خلف ميلان.

ورغم ذلك فقد تراجع أيضاً أداء ساسولو مؤخرا، وفاز مرة واحدة في آخر أربع مباريات بالدوري، وسجل هدفين فقط خلال هذه الفترة.

وفي مباريات أخرى، سيلعب يوفنتوس حامل اللقب وصاحب المركز الثالث، بفارق أربع نقاط عن القمة لكنه لم يخسر بعد، في ضيافة بارما يوم السبت، بينما يحل نابولي رابع الترتيب ضيفاً على لاتسيو في اليوم التالي.

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