جامعة الفيوم تستضيف بطولة الشهيد الرفاعي لرفع الأثقال

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 05:53 م
بوابة الفجر
ريهام على
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تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد صبحي حسانين، النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري للجامعات، استضافت جامعة الفيوم بطولة الشهيد الرفاعي 48 لرفع الأثقال بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بمشاركة ١٤ جامعة مصرية وذلك اليوم الخميس الموافق 20201217.

وذكر الدكتور خالد عطا الله، أن البطولة تتضمن منافسات رفع الأثقال في أوزان مختلفة، كما تشمل منافسات لذوي الإعاقة ومنافسات للطالبات والطلاب، وتستمر فعاليات البطولة حتى يوم السبت الموافق 20201219.

وأشار سيادته أن استضافة جامعة الفيوم للمنافسات القمية يأتي تأكيدا على ثقة وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات والاتحاد الرياضى للجامعات في إمكانات جامعة الفيوم حيث نجحت الجامعة في استضافة العديد من الأحداث والفعاليات القمية في الأعوام السابقة.

ورحب سيادته بالوفود المشاركة وتمني لهم إقامة مميزة بالجامعة، مشيرا إلى أنه سيتم تكريم الثلاثة مراكز الأولى لكل وزن من الأوزان المتنافسة في نهاية البطولة.
جامعة الفيوم تستضيف بطولة الشهيد الرفاعي لرفع الأثقال
جامعة الفيوم تستضيف بطولة الشهيد الرفاعي لرفع الأثقال
جامعة الفيوم تستضيف بطولة الشهيد الرفاعي لرفع الأثقال
جامعة الفيوم تستضيف بطولة الشهيد الرفاعي لرفع الأثقال
جامعة الفيوم تستضيف بطولة الشهيد الرفاعي لرفع الأثقال
جامعة الفيوم تستضيف بطولة الشهيد الرفاعي لرفع الأثقال
جامعة الفيوم تستضيف بطولة الشهيد الرفاعي لرفع الأثقال
جامعة الفيوم تستضيف بطولة الشهيد الرفاعي لرفع الأثقال
جامعة الفيوم تستضيف بطولة الشهيد الرفاعي لرفع الأثقال
جامعة الفيوم تستضيف بطولة الشهيد الرفاعي لرفع الأثقال
جامعة الفيوم تستضيف بطولة الشهيد الرفاعي لرفع الأثقال
جامعة الفيوم تستضيف بطولة الشهيد الرفاعي لرفع الأثقال
جامعة الفيوم تستضيف بطولة الشهيد الرفاعي لرفع الأثقال
جامعة الفيوم تستضيف بطولة الشهيد الرفاعي لرفع الأثقال

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