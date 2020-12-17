تخريج دفعة المتحررين من الأمية بقصر ثقافة الأسمرات

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 05:47 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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في إطار خطة الدولة للقضاء على الأمية وتفعيلا لتوجيهات الهيئة العامة لقصور الثقافة بالإهتمام بالتعليم والتعلم، نظم فرع ثقافة القاهرة بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار حفل تسليم شهادات الدفعة الثانية للمتحررين من الأمية من أبناء الأسمرات وتكريم مسؤول محو الأمية بقصر تحيا مصر بحضور لفيف من القيادات الثقافية التنفيذية، كما عقد القصر جلسات حوار عن "أهمية التعليم والتعلم" من خلال برنامج محو الامية وتعليم الكبار يتم من خلالها تعليم مبادئ اللغة العربية والتأكيد على أهمية القراءة لتهذيب السلوك والأرتقاء بالسلوك الإنسانى، وتحسين المهارات الذهنية والحياتية، إلى جانب ورشة حكى قصة "السمكة الذكية" "ونوابغ المسلمين ابن سينا" من أجل غرس القيم الإيجابية فى نفوس الأطفال، بالإضافة إلي ورشة فنية لتعليم الأطفال الرسم والتلوين .

نفذ قصر ثقافة مصر الجديدة ورشة لتعليم رسم طبيعة صامته باستخدام الألوان المائية تم من خلالها التعرف على أنواع الألوان المائية، إلى جانب ورشة خزف لعمل مقلمة خزقية بالمكتبة الثقافية لحى المعادى، وأخرى لإعادة تدوير خامات البيئة لعمل فراشة ملونة بحضانة الأمل بحلوان لقصر ثقافة حلوان، كما ناقش نادي أدب قصر ثقافة عين حلوان خلال أمسية شعرية كتابة القصة القصيرة، بجانب عرض لفرقة القاهرة للموسيقى العربية  بقصر ثقافة روض الفرج.

يستمر الفرع فى تقديم أنشطة أونلاين على الصفحة الرسمية حيث عقدت المكتبة الثقافية حوار مفتوح عن "كوكب الشرق أم كلثوم"، كما قدم بيت ثقافة نادى طيران مصر الجديدة نشاط عن كيفية التعرف على أجزاء الجسم، بالإضافة إلى ورشة حكى سرد قصة "العصافير الجميلة" بقصر ثقافة المطرية، بينما نفذ قصر ثقافة مصر الجديدة ورشة لإعادة تدوير علب المناديل لعمل منتج فنى ومسابقة ثقافية علمية، إلى جانب ورشة حكى فى مكتبة طفل المعادى بعنوان "الذئب المشاكس" من أجل غرس القيم الإيجابية فى نفوس الأطفال.

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