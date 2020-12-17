تخريج دفعة المتحررين من الأمية بقصر ثقافة الأسمرات

في إطار خطة الدولة للقضاء على الأمية وتفعيلا لتوجيهات الهيئة العامة لقصور الثقافة بالإهتمام بالتعليم والتعلم، نظم فرع ثقافة القاهرة بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار حفل تسليم شهادات الدفعة الثانية للمتحررين من الأمية من أبناء الأسمرات وتكريم مسؤول محو الأمية بقصر تحيا مصر بحضور لفيف من القيادات الثقافية التنفيذية، كما عقد القصر جلسات حوار عن "أهمية التعليم والتعلم" من خلال برنامج محو الامية وتعليم الكبار يتم من خلالها تعليم مبادئ اللغة العربية والتأكيد على أهمية القراءة لتهذيب السلوك والأرتقاء بالسلوك الإنسانى، وتحسين المهارات الذهنية والحياتية، إلى جانب ورشة حكى قصة "السمكة الذكية" "ونوابغ المسلمين ابن سينا" من أجل غرس القيم الإيجابية فى نفوس الأطفال، بالإضافة إلي ورشة فنية لتعليم الأطفال الرسم والتلوين .





نفذ قصر ثقافة مصر الجديدة ورشة لتعليم رسم طبيعة صامته باستخدام الألوان المائية تم من خلالها التعرف على أنواع الألوان المائية، إلى جانب ورشة خزف لعمل مقلمة خزقية بالمكتبة الثقافية لحى المعادى، وأخرى لإعادة تدوير خامات البيئة لعمل فراشة ملونة بحضانة الأمل بحلوان لقصر ثقافة حلوان، كما ناقش نادي أدب قصر ثقافة عين حلوان خلال أمسية شعرية كتابة القصة القصيرة، بجانب عرض لفرقة القاهرة للموسيقى العربية بقصر ثقافة روض الفرج.



