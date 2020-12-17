محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف مدن بنها وقليوب

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أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة أعمال الرصف والتطوير التي تقوم بها مديرية الطرق، ويجرى رصفها من الخطة الاستثمارية، وذلك في إطار متابعته الميدانية، لرفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية ورد الشيء لأصله لتسهيل الحركة المرورية والتيسير علي المواطنين.



رافق المحافظ خلال الجولة، المهندس علي عبدالستار رئيس مدينة بنها، ومجدي نجاح رئيس مدينة قليوب، والدكتورة أماني إبراهيم مدير إدارة المشروعات بالمحافظة، والمهندسة روز محمد مسئول المشروعات بمديرية الطرق.



واستهل المحافظ، جولته بتفقد أعمال رصف طريق كفر الجزار- ورورة- ميت الحوفيين بتكلفة 8 مليون جنيه، بالإضافة إلى تفقد أعمال رصف طريق بنها بتمدة العمومي بطول كيلو و100م2 بتكلفة 2 مليون جنيه.



وأيضا تفقد أعمال رصف طريق مصرف الملا والذي يبلغ طوله 4 كم بتكلفة 7 مليون جنيه، حيث يتم الآن أعمال التدبيش، استعدادا لوضع طبقة الأسفلت ثم تفقد أعمال رصف طريق مرصفا الذي يبلغ طوله 1.4كم، بتكلفة 2 مليون جنيه، حيث جرى عمل طبقة التدبيش ويتم الأن وضع طبقة الأسفلت.



من جانبه شدد المحافظ، خلال جولته على المسؤولين القائمين على التنفيذ بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير والرصف، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتسليمها وإدخالها الخدمة بأقرب وقت ممكن.



كما شدد على مسؤولي مديرية الطرق بمراجعة الأعمال وعند التقصير في التنفيذ يتم تحويل المقصر للنيابة العامة.



ثم توجه المحافظ لمدينة قليوب لمتابعة أعمال رصف شوارع منطقة الورش بقليوب البلد بطول 1.5كم، حيث وجه المحافظ بعمل بلدورات على جانبي الشارع، بالإضافة إلى طريق بلقس شارع الجيش بداية من الإسعاف تجاه كوم أشفين بطول 2.5 كم، بعرض 8 متر بتكلفة 4 مليون جنيه، حيث يتم الانتهاء من أعمال الرصف نهايه الشهر القادم.



وأكد الهجان على ضرورة مراعاة تطبيق معايير الجودة العالية في عمليات الرصف، مشيرًا أنه سيتم التأكد من ذلك من خلال لجنة متخصصة ستفحص الطرق فى نقاط متفرقة، لاستلام أعمال الرصف التي يتم الانتهاء منها بنطاق المحافظة للتأكد من المواصفات الفنية للرصف.



وأشار المحافظ إلى أن المحافظة ستشهد باذن الله خلال الفترة المقبلة طفرة ملموسة فيما يخص رصف الطرق فى عدد كبير من المدن والقرى بهدف إنشاء شبكة طرق داخلية تحقق أعلى معدلات السلامة والأمان للمواطنين، وذلك فى ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.