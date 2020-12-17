الولايات المتحدة تسجل 3580 وفاة جديدة بكورونا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 05:45 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة تسجيل رقم قياسي يومي بوفيات كورونا اليومية بلغ 3580 وفاة، وكذلك ارتفاع حالات دخول المستشفى لليوم الـ19 على التوالي.

 

وسجلت السلطات الصحية كذلك، 232255 حالة إصابة أخرى، وهي ثاني أعلى عدد يومي على الإطلاق للإصابات، إذ أصبحت كاليفورنيا أول ولاية ترصد أكثر من 50 ألف حالة في يوم واحد، وفقا لإحصاء "رويترز".

 

ومن المتوقع أن تصادق لجنة من المستشارين الخارجيين لإدارة الأغذية والعقاقير على الاستخدام الطارئ للقاح شركة "مودرنا" اليوم الخميس، وذلك بعد أسبوع واحد من اعتماد اللجنة ذاتها لقاح شركة "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيونتك".

 

وسمحت الإدارة باستخدام لقاح فايزر في حالات الطوارئ يوم الجمعة الماضي، مما فتح الباب أمام برنامج تطعيم ضخم بدأ يوم الاثنين.

 

وتأتي الولايات المتحدة في المركز الأول عالميا من ناحية الوفيات والإصابات بالوباء، إذ سجلت إجمالا 307767 وفاة، وما يقرب من 17 مليون حالة في المجمل.

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