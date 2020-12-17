بالأسماء.. الأهلي يستبعد 8 لاعبين من مواجهة غزل المحلة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 8 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر التي اختارها لمواجهة غزل المحلة غدًا الجمعة في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

واستبعد الجهاز الفني كلا من :- 

كريم نيدفيد ومروان محسن وحسين الشحات وناصر ماهر وجونيور أجاي بسبب الإصابة، ووليد سليمان وسعد الدين سمير، بالإضافة إلى طاهر محمد طاهر.

ويواجه الأهلي نظيره غزل المحلة مساء غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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