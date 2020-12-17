طنطا يتعادل مع بتروجت في دوري القسم الثاني

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 05:33 م
بوابة الفجر
حسام صديق
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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا مع نظيره بتروجت سلبياً، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب نادي طنطا في الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للدرجة الثانية.

وبدأ رضا عبد العال المدير الفني لفريق طنطا اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد فتحي
خط الدفاع: ساهر عبد المنعم، محمد عوض، سليمان عبد ربه، مصطفى هاني
خط الوسط: محمد زيكو، إبراهيم رخا، السيد أبو أمنه
خط الهجوم: أحمد فهمي، محمد جوده، محمود كرم.

بتلك النتيجة رفع فريق طنطا رصيده من النقاط إلى النقطة الثانية، جمعها الفريق من 3 مباريات، حيث تعادل في مباراتين وخسر مباراة وله لقاء مؤجل أمام فريق الزرقا.

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