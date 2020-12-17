الجودو يفوز بذهبية وفضية في اليوم الأول للبطولة الإفريقية بمدغشقر والمؤهلة للأوليمبياد

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 05:29 م
الجودو
الجودو
الفجر الرياضي
Advertisements

فاز محمد عبد الموجود لاعب منتخبنا الوطنى للجودو وزن 66 كيلو جراما بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى بطولة إفريقيا للكبار التى تستضيفها مدغشقر حتى 20 من الشهر الجارى ، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 9 أغسطس المقبلين ، كما حقق أحمد على اللاعب  الميدالية الفضية فى الوزن ذاته ، بعد أن وصلا اللاعبان إلى المباراة النهائية فى وزنهما ، لتحرز البعثة المصرية المشاركة فى البطولة أول ميداليتين بواقع ذهبية وفضية . 

يشارك فى البطولة 33 دولة إفريقية ، وتضم بعثة منتخبنا الوطنى 14 فردا ، برئاسة فوزى الهلباوى عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو ، ومعه كل من ديفيد ماركو وعاطف مصطفى مدربين ، ومحمد الهجري حكما دوليا مرافقا ، والدكتور شريف هنوهم رئيس جهاز المنتخبات الوطنية ، بالإضافة إلى تسعة لاعبين هم محمد عبد الموجود ، وأحمد على عبد الرحمن وزن 66 كيلو جراما ، ومحمد محى الدين وزن 73 كيلو جراما ، ومحمد على عبد العال ، وعبد الرحمن محمد وزن 81 كيلو جراما ، وحاتم عبد الآخر ، وعلى حازم وزن 90 كيلو جراما ، ورمضان درويش وزن 100 كيلو جرام ، وأحمد وحيد وزن فوق 100 كيلو جرام .

قال المهندس مطيع فخر الدين الزهوى إنه توقع وصول محمد عبد الموجود وأحمد على للمباراة النهائية فى وزنهما ، والفوز بالمركزين الأول والثانى ، بعد أن وصلا اللاعبان إلى فورمة فنية وبدنية عالية ، مشيرا إلى أن  المنتخب استعد للبطولة من خلال الانتظام فى معسكر داخلى بالمركز الأوليمبى لإعداد المنتخبات الوطنية بالمعادى ، ثم السفر إلى أوزبكستان للمشاركة فى المعسكر التدريب الدولى ، لافتا إلى أن المنتخب أصبح جاهزا للمنافسة على اللقب الأفريقى ، وتأهل مزيدا من اللاعبين للأوليمبياد ، بعد أن تأهل محمد عبد الموجود وأحمد على ورمضان درويش ، نأمل فى تأهل كل من حاتم عبد الآخر ومحمد محى ، ليصبح عدد المتأهلين خمسة لاعبين لأول مرة فى تاريخ الاتحاد يتأهل هذا العدد إلى الأوليمبياد .

أضاف رئيس الاتحاد أنه ينتظر حصول المنتخب على خمس ميداليات ذهبية ، بخلاف الفضة والبرونز ، رغم قوة المنافسة من منتخبات الجزائر وتونس والمغرب وجنوب إفريقيا ، لافتا إلى أنه يتقدم بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على الدعم المالى الكبير الذى يقدمه للاتحاد والمنتخبات المختلفة ، كما يشكر المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية على دعمه الفنى الدائم ، والجهود الكبيرة التى يبذلها لخدمة الأبطال الرياضيين .

أخبار تهمك

بيراميدز يكشف حقيقة عرض رمضان صبحي على الزمالك

منذ ساعة

الكشف عن مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني

منذ ساعة و نصف

فوز سرس الليان وبورتو والزرقا في جولة مثيرة بالقسم الثاني

منذ ساعة و نصف

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

سرس الليان يفوز على النصر في دوري القسم الثاني (صور)

منذ ساعة

بالأسماء.. الأهلي يستبعد 8 لاعبين من مواجهة غزل المحلة

منذ 34 دقيقة

مفاجأة في التشكيلة المثالية لقارة إفريقيا 2020

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. نجم بيراميدز الأول مهدد بالغياب عن مباراة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

5 نجوم أجانب يراودون أحلام الأهلاوية في الميركاتو الشتوي (تقرير)

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل - الإعلان عن قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

منذ 39 دقيقة

مورينيو يهاجم كلوب وجوارديولا بعد خسارة توتنهام ضد ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

رسالة قوية من الزمالك لشيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

بالأسماء.. الأهلي يستبعد 8 لاعبين من مواجهة غزل المحلة

05:32 م

بيراميدز يكشف حقيقة عرض رمضان صبحي على الزمالك

05:02 م

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

02:01 م

عاجل - الإعلان عن قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

05:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان