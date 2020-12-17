الجودو يفوز بذهبية وفضية في اليوم الأول للبطولة الإفريقية بمدغشقر والمؤهلة للأوليمبياد





فاز محمد عبد الموجود لاعب منتخبنا الوطنى للجودو وزن 66 كيلو جراما بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى بطولة إفريقيا للكبار التى تستضيفها مدغشقر حتى 20 من الشهر الجارى ، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 9 أغسطس المقبلين ، كما حقق أحمد على اللاعب الميدالية الفضية فى الوزن ذاته ، بعد أن وصلا اللاعبان إلى المباراة النهائية فى وزنهما ، لتحرز البعثة المصرية المشاركة فى البطولة أول ميداليتين بواقع ذهبية وفضية .





يشارك فى البطولة 33 دولة إفريقية ، وتضم بعثة منتخبنا الوطنى 14 فردا ، برئاسة فوزى الهلباوى عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو ، ومعه كل من ديفيد ماركو وعاطف مصطفى مدربين ، ومحمد الهجري حكما دوليا مرافقا ، والدكتور شريف هنوهم رئيس جهاز المنتخبات الوطنية ، بالإضافة إلى تسعة لاعبين هم محمد عبد الموجود ، وأحمد على عبد الرحمن وزن 66 كيلو جراما ، ومحمد محى الدين وزن 73 كيلو جراما ، ومحمد على عبد العال ، وعبد الرحمن محمد وزن 81 كيلو جراما ، وحاتم عبد الآخر ، وعلى حازم وزن 90 كيلو جراما ، ورمضان درويش وزن 100 كيلو جرام ، وأحمد وحيد وزن فوق 100 كيلو جرام .





قال المهندس مطيع فخر الدين الزهوى إنه توقع وصول محمد عبد الموجود وأحمد على للمباراة النهائية فى وزنهما ، والفوز بالمركزين الأول والثانى ، بعد أن وصلا اللاعبان إلى فورمة فنية وبدنية عالية ، مشيرا إلى أن المنتخب استعد للبطولة من خلال الانتظام فى معسكر داخلى بالمركز الأوليمبى لإعداد المنتخبات الوطنية بالمعادى ، ثم السفر إلى أوزبكستان للمشاركة فى المعسكر التدريب الدولى ، لافتا إلى أن المنتخب أصبح جاهزا للمنافسة على اللقب الأفريقى ، وتأهل مزيدا من اللاعبين للأوليمبياد ، بعد أن تأهل محمد عبد الموجود وأحمد على ورمضان درويش ، نأمل فى تأهل كل من حاتم عبد الآخر ومحمد محى ، ليصبح عدد المتأهلين خمسة لاعبين لأول مرة فى تاريخ الاتحاد يتأهل هذا العدد إلى الأوليمبياد .





أضاف رئيس الاتحاد أنه ينتظر حصول المنتخب على خمس ميداليات ذهبية ، بخلاف الفضة والبرونز ، رغم قوة المنافسة من منتخبات الجزائر وتونس والمغرب وجنوب إفريقيا ، لافتا إلى أنه يتقدم بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على الدعم المالى الكبير الذى يقدمه للاتحاد والمنتخبات المختلفة ، كما يشكر المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية على دعمه الفنى الدائم ، والجهود الكبيرة التى يبذلها لخدمة الأبطال الرياضيين .



