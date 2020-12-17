"تشكيل بالصلصال" ورشة لذوي القدرات الخاصة بثقافة المنيا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 05:27 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، حيث نفذ قصر ثقافة المنيا ورشة فنية "تشكيل بالصلصال" لذوى القدرات الخاصة للفنانة اميرة احمد عثمان من ذوي القدرات الخاصة "الصم والبكم" ضمن نشاط التمكين الثقافى بمكتبة الطفل بالقصر، إلى جانب تنظيم إحتفالية بمناسبة عيد الطفولة وذلك مع طلاب مدرسة تله بنات 2 بقرية تلة، وتضمنت عقد محاضرة تثقيفية بعنوان "توعية الأطفال عن الإهتمام بالنظافة والصحة" قدمتها الدكتورة نجلاء مصطفى محمود وأجرت حوار مع الأطفال عن معنى النظافة وكيف نحافظ على المكان والبيئة المحيطة بنا، كما أوضحت أهمية النظافة للحفاظ على صحتنا، أعقبها عرض فنى لفرقة المنيا للفنون الشعبية للطفل قدمت من خلاله تابلوهات غنائية راقصة منها الصعيدى، العصا، التنورة والفرقة من تدريب الفنان صابر سيد صابر .


أعد بيت ثقافة سمالوط ورشة فنية لعمل شجرة الكريسماس بالفوم والورق الملون من تنفيذ الفنانة ماهيتاب نبيل، بينما عقد بيت ثقافة مطاى محاضرة تثقيفية عن"الوحدة الوطنية" حاضرها الدكتور محمد عبد الظاهر محمد وتحدث عن معنى الوحدة الوطنية وأهمية ترسيخ قيم المواطنة وقبول الآخر، كما نظم بيت ثقافة دلجا محاضرة تثقيفية بعنوان "الوقاية من الأمراض" حاضرها عماد محمد عفاف وأوضح كيفية العناية والحفاظ على الصحة

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