عاجل - الإعلان عن قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 05:27 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الجمعة على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:- 

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني.

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