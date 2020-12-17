6 نصائح "لا تفوتك" للتعامل مع فصل الشتاء.. تعرف عليهم

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بدأ الشتاء ترتفع حدته خلال الفترة الحالية، مع سقوط الأمطار على عدد من المحافظات المصرية، ما يستدعي استعداد الأسر للتعامل مع صقيع هذا الفصل، بشكل يجعلهم لا يتأثرون بأية تداعيات ناتجة عن أمواج البرد.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز النصائح التي يمكن الإعتماد عليها من أجل التعامل مع فصل الشتاء خلال الفترة المقبلة:



- ينصح خبراء في مجال الصحة بتناول أطعمة ومشروبات معينة خلال فصل الشتاء، حتى تمنحهم الدفء في الطقس البارد، وأبرز تلك الأطعمة الخردل، القرفة، الزعفران، العسل، سكر الجاجري.



- لمواجهة التهابات الشتاء يمكن الاعتماد على الكركم، فهو علاجًا طبيعيًا ممتازًا لمجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية، بما في ذلك البثور، والأكزيما والتهاب الجلد التأتبي بفضل خصائصه المذهلة المضادة للالتهابات والميكروبات ومضادات الأكسدة، يمكن أيضًا تناول الكركم أو خلطه مع الحليب لتطهير الجروح والحروق.



- وهناك طرق يمكن الاعتماد عليها لتوفير الكهرباء في الشتاء أبرزها ضبط ترموستات سخان الماء على 120 درجة فهرنهايت، في توفير الطاقة، عن طريق تقليل فقد الحرارة من سخان المياه، وهذا يعني أنه يمكنك توفير ما يصل إلى 22٪ من تكاليف الطاقة سنويًا.



- يوصي الأطباء بالاهتمام بالصحة العامة خلال فصل الشتاء، لحماية الجسم من الأمراض وانتقال البكتيريا والفيروسات ويتم ذلك من خلال شرب الكثير من المياه والسوائل الطبيعية، ممارسة الرياضة بانتظام، وتناول الأطعمة الصحية التي تقوي مناعتك مثل الحبوب الكاملة والخضراوات وزيت الزيتون.



- هناك طريقة لزيادة المناعة يتم فيها الجمع بين تناول الفلفل الالوان مع كمية قليلة جدا من الفلفل الحار + اوراق الجرجير + الجزر + الطماطم + الخيار + الفاصوليا الحمراء + معلقة زيت زيتون كبيرة ويضاف إليهم قطع من سمك التونة ثم تقوم بعصر ثمرتين ليمون عليهم جميعا وهذا تكون جمعت كل الفيتامينات والعناصر اللازمة لجهاز مناعة قوية.



- نشر موقع "ديفا" بعض الطرق التي يمكن من خلالها بسهولة تحويل خزانة الملابس الصيفية إلى شتوية، حيث يمكن ارتداء بلوفر من الأسفل أو جاكت عليها؛ لإضافة طبقة إضافية من الدفء، ويمكنك أيضا اختيار شال ملفوف فوق الكتف، والحرص أيضا على ارتداء الجوارب للحفاظ على الدفء والأناقة.