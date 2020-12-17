أبرزها رفع الغياب.. قرارات عاجلة لزراعة الإسكندرية تجنبا لكورونا

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أعلن اتحاد طلاب كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، برئاسة عبد الرحمن جريو وبلال عيد، نائب رئيس الاتحاد، اليوم الخميس، عن القرارات الصادرة من مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، التي تتماشى مع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وأصدر مكتب وكيل كلية الزراعة 5 قرارات وهم رفع الغياب فيما تبقي من العام الدراسي، والتحول للدراسة عن بعد فيما تبقى من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 20202021 فيما يتعلق بالجانب النظرى وأما الجانب العملي فا هو متروك لما يترآئي للأقسام.



واستكمل إلغاء الامتحانات الشفهية على أن تضاف الدرجات إلي الٱختبارات التحريريه أسوة بالعام الماضي 20192020، وبدء الأمتحانات العمليه يوم السبت الموافق 912021 علي أن تستمر لإسبوع واحد فقط لا غير مع السماح ببدء بعض الأمتحانات العمليه يوم السبت الموافق 212021 متي تطلب الأمر وذلك بعد إخطار إدارة الكليه.



وأشار إلى أنه تبدأ الأمتحانات التحريرية يوم السبت الموافق 1612021 وذلك مع مراعاة الأجرائات الأحترازيه لمواجهة فيروس كورونا ولا يسمح بعقد أى امتحانات بعد تاريخ 422021.

