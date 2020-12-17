سرس الليان يفوز على النصر في دوري القسم الثاني (صور)

سقوط القناة وتعادل بتروجت وفوز بورتو والزرقا





وحسم التعادل السلبي لقاء طنطا وبتروجت، بينما حقق الداخلية فوزا غاليا على حساب النجوم بهدفين مقابل هدف، سلجلهما علي حسين وسمير فكري بالشوط الأول، وسجل اسلام الفار هدف النجوم بالشوط الثاني.





وخطف الترسانة تعاجل مثير على ملعبه مع فريق المريخ بهدف لكل منهما، حيث سجل اللاعب محمود ابراهيم أجوجو هدف التقدم للمريخ في الشوط الثاني، وقبل نهاية اللقاء سجل أحمد العش هدف التعادل للشواكيش.





وحقق منتخب السويس فوزا مستحقاً خارج ملعبه على حساب السكة الحديد، بهدفين دون رد، سجلهما نور العريان في الشوط الأول، وأضاف أحمد الجندي الهدف الثاني من ركلة جزاء بالشوط الثاني.

وحقق بورتو فوزا هاما وصعبا على جمهورية شبين بهدف للاعب اسلام مسعود في الدقيقة 44 للشوط الأول، وشهد اللقاء إهدار أكثر من هدف مؤكد من جانب فريق جمهورية شبين.







ويقام السبت المقبل لقاء فريق كوكاكولا مع نادي زد بملعب الدفاع الجوي الفرعي، في ختام تلك الجولة.





وخسر القناة على ملعبه بهدف نظيف، أمام فريق الزرقا، سجله اللاعب وليد بدران في الشوط الثاني.