جامعة أسوان : معرض فني يضم 44لوحة فنية تحت شعار طلاب بلا تمييز

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 05:02 م
فتح الله رضوان
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شهد اليوم الخميس الأستاذ الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان المعرض الفني ضمن فاعليات مبادرة طلاب بلا تمييز بالحرم الجامعي بصحاري وتعد مبادرة طلاب بلا تمييز تقام بالتعاون بين جامعة أسوان وجمعية المستقبل للتنمية والهيئة القبطية الإنجيلية تحت عنوان منتدى حوار الثقافات وذلك بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى التي تعمل على نشر الوعى وتنمية وتطوير المجتمع وتحت اشراف الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور الدكتور ناصر عبدالرزاق محمد عميد كلية التربية النوعية والدكتوره سالي الحريري رئيس قسم التربية الفنية والدكتوره إيمان الجمال والهيئة المعاونة بكلية التربية النوعية.

وأكد " غلاب " رئيس جامعة أسوان علي أهمية الفن في غذاء الروح والعمل علي نشر إبداعاته من خلال المشاركة الطلابية والقيام بالرسومات المعبرة عن التلاحم والتي تعظم من قيم إنسانية نبيله منها الايخاء والمساواه ونبذ التطرف والعنف والعصبية والقبلية داخل مناحي الحياة الجامعية بمختلف صورها.
والعمل علي القضاء علي أشكال التمييز بإستخدام الفن بين الجميع.

واضاف الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه يشارك فى المبادرة من جامعة أسوان كليات التربية الرياضية وكلية التربية وكلية التربية النوعية وإدارة رعاية الشباب المركزية
ان المبادرة تهدف إلى تفعيل دور الشباب وتوعيتهم بضرورة مناهضة كافة أشكال التمييز والعمل على نشر الوعى باهمية قبول الآخر.

وأشار الدكتور ناصر عبدالرازق محمد عميد كلية التربية النوعية يقام المعرض تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان وذلك بهدف إذابة الفوارق والعمل علي التلاحم وهذا ما جسدته اللوحات الفنية المشاركة بالمعرض الفني الذي ينظمه قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية.
وأوضحت الدكتوره سالي الحريري رئيس القسم بأنه ضم المعرض 44 لوحة فنية تحتوي علي التصوير الزيتي وصناعة المنسوجات وبعض اللواحات من التصميمات الزخرفية والتي تحمل القيم الفنية المعبرة عن مبادرة طلاب بلا تمييز

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