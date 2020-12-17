تحويل مبنى مستشفى كفر الزيات العام بالكامل لمستشفى عزل

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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أعلن الدكتور عبدالعال قوزع مدير مستشفى كفرالزيات العام التابع لمديرية الصحة بالغربية، اليوم الخميس، اعتماد خريطة جديدة بأماكن الخدمات الصحية والعلاجية بالمستشفى، فى ظل الموجه الثانية لفيروس كورونا المستجد، وذلك تحت إشراف الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، والدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات بالمديرية.

وأشار مدير المستشفى، أنه تم تخصيص مبني المستشفى العام بالكامل بقدرته الاستيعابية الكاملة لمرضي فيروس كورونا كمبني حجر صحي مع أخد فالاعتبار جميع الإجراءات الاحترازية طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، مع استمرار تقديم الخدمة العلاجية بمبني مستشفى الجراحات كطوارئ لكل من قسم العظام والنساء والتوليد والجراحة.

وأضاف، الإبقاء على تقديم الخدمة العلاجية لكل من مرضي الكلي الصناعي وحده المبتسرين، ووحدة الحروق، وتخصيص مسارات منفصلة لكل منهم مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية لكل قسم، وتحديثها باستمرار بما يتناسب مع الواضع القائم.

جدير بالذكر أن مستشفى كفرالزيات العام ومستشفى جراحات اليوم الواحد تم تحويلهما بالكامل إلى عزل لحالات كورونا خلال الموجه الأولى فى شهر إبريل الماضى، وتم توزيع جميع الخدمات الصحية والغسيل الكلوى بالمستشفى على الوحدات الصحية ومستشفى إبيار المركزى، واستمرت حتى نهاية الموجه الأولى، وعادت مرة أخرى الخدمات بالمستشفى فى منتصف أغسطس الماضى مع تخصيص جزء منها كعزل لحالات كورونا، حتى صدور الخريطة الجديدة المتقدمة.

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