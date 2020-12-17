ننشر خطوات ورابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2020

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:50 م
بوابة الفجر
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نتيجة كلية الشرطة 2020 | اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الخميس الموافق 17 ديسمبر2020، قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة الحاصلين على الثانوية العامة والمؤهلات الجامعية وخريجى الحقوق للعام الدراسي 2020- 2021، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر أكاديمية الشرطة

وحرصًا منا على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم خطوات ورابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة للعام الدراسي 2020 - 2021.

رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2020

للاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة للعام الدراسي 2020 - 2021 عن طريق الموقع الرسمي الخاص بأكاديمية الشرطة من هنــــــــــــا.

خطوات الحصول على نتيجة كلية الشرطة 2020 

1- إدخال البيانات الخاصة بالطالب من الاسم الأول وكذلك الاسم الأخير للطالب

2- إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم

3- يقوم الطالب بالضغط على "إظهار النتيجة"

يذكر أن باب التقديم في كلية الشرطة قد تم فتحه في شهر يوليو الماضي، وبلغ عدد المتقدمين للعام الدراسي 2020 /2021 (55226) طالبًا، حيث بلغ الحاصلون على الثانوية العامة أو ما يعادلها (39767)، والمؤهلات الجامعية (5432)، وخريجي الحقوق (10027).

كما بلغ إجمالي عدد المتقدمين لكشف الهيئة (14075) المستهدف (2806).. على النحو التالي (1150 الثانوية العامة وما يعادلها – 456 مؤهلات جامعية – 1200 خريجي الحقوق).

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