فيفا: كروز لم يرتكب أي مخالفة بعد فسخ عقده مع بطل تركيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس أن المهاجم الألماني ماكس كروز لم يرتكب أي مخالفه بفسخ عقده مع فريق فناربخشة التركي بشأن تأخر مستحقاته المالية.





وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس أن كروز الذي عاد إلى الدوري الألماني عبر بوابة يونيون برلين، قد يحصل على مستحقاته المعلقة في فريقه السابق بتركيا.





ونوهت صحيفة "بيلد" ومجلة "كيكر شبورتس" إلى قرار فيفا أيضا، في الوقت الذي لم يصدر فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم أي بيان رسمي في هذا الصدد حتى الآن.





وفسخ كروز اللاعب السابق لمنتخب ألماني ، عقده مع فناربخشة وانتقل إلى يونيون برلين في صفقة انتقال حر الصيف الماضي.





وأوضح يونيون برلين أن فناربخشة قدم كل المستندات اللازمة لتسجيل اللاعب، لكن النادي التركي لجأ بعدها إلى فيفا للمطالبة بتعويض عن رحيل اللاعب.





وبإمكان فناربخشة أن يستأنف على قرار الفيفا.



