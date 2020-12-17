غرفة الغوص تطلق موادها الإرشادية والتعليمات البيئية بالتعاون مع "ريف ورلد"

جرين فينز هي مبادرة بيئية لحماية الشعاب المرجانية والحيا البحرية منظمة من الأمم المتحدة للبيئة من خلال مؤسسة ريف ورلد بالتعاون مع غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، هذه المبادرة مدعمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال برنامج "دمج وصون التنوع البيولوجي في القطاع السياحي للتنمية المستدامة" تم إطلاقها في مصر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وزارة البيئة في أكتوبر 2019.





تهدف مبادرة جرين فينز لحماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية من خلال تطبيق معايير توجيهية وإرشادات صديقة للبيئة للتشجيع على سياحة بحرية مستدامة وذلك من خلال توفير المعايير البيئية ونظم التقييم المعترف بها دولياً وتطبيق هذا البرنامج من خلال غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية تعد مبادرة طموحة من الغرفة لتعزيز السياحة البحرية المستدامة في جميع أنحاء مصر.





بمناسبة مرور عام على تطبيق المبادرة في مصر أعلنت المؤسسة عن إتاحة موادها الإرشادية وملصقتها باللغة العربية، والتي تعد خطوة كبيرة لكي يتمكن عدد أكبر من متحدثي اللغة العربية من الاستفادة من إرشادات المبادرة بلغتهم الأولى، والتعرف على أفضل ممارسات الغوص والسنوركل بطريقة صديقة للبيئة تساعد على المحافظة على الأنظمة البيئية وتطبيق ممارسات تضمن استدامة مجال السياحة البحرية.





والمواد الإرشادية والتعليمات البيئية مجانية متوفرة على صفحة الغرفة .





في خلال العام الأول انضم 11 مركز غوص للمبادرة تم تقييمهم عن طريق مجموعة من القواعد وتم اعتمادهم لإتباعهم إرشادات جرين فينز البيئية وكذلك تم اعتماد 11 مدقق في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

تهدف غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية على نشر الوعي البيئي والممارسات الصحيحة في القطاع، والالتزام بتطبيق معايير وإرشادات تعزز من السياحة المستدامة وتحافظ على البيئة البحرية الفريدة الذي يتميز بها البحر الأحمر المصري.