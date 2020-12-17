نائب بالشيوخ يقدم اقتراحا برغبة لاعتبار 2021 عاما للوعي تحت رعاية السيسي

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:46 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، بشأن إعلان عام 2021 عاما للوعي وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال الجندي، في اقتراحه، إن اقتراحه يأتي تطبيقا لحكم المادة 113 من لائحة المجلس والتي تنص على أن لكل عضو إبداء اقتراح برغبة في موضوع يدخل في اختصاص المجلس إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أوأحد الوزراء ونوابهم، ويرفع معه مذكرة إيضاحية في موضوع الاقتراح واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: "وبناءً على ذلك فإنى أتقدم باقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء "بإعلان عام 2021 عاما للوعي تحت رعاية رئيس الجمهورية" نظرا للتحديات التي تواجه الوطن داخليا وخارجيا وما يستتبع ذلك من ضرورة وضع استراتيجية لتمية وتقوية وعى المصريين وتبصيرهم وخاصة شباب مصر ومستقبلها وأن تكون البداية بإعلان عام ٢٠٢١هو عام الوعى.

كما طالب النائب حازم الجندي بإحالة الاقتراح للجنة مشتركة من لجان التعليم والثقافة والشباب والشئون الدينية لمناقشة الاقتراح وإعداد تقرير يعرض على المجلس لاتخاذ ما يلزم.

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