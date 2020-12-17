رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة للعام الدراسي 2020 - 2021

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم نتيجة الطلاب المقبولين للالتحاق بكلية الشرطة 2020 بعدما اجتازوا الاختبارات المقررة والتي استمرت عدة أسابيع .





خطوات الحصول على نتيجة كلية الشرطة 2020

1- للحصول على نتيجة القبول بكلية الشرطة من خلال الدخول على الرابط الخاص بالكلية من هنا .

2- إدخال البيانات الخاصة بالطالب من الاسم الأول وكذلك الاسم الأخير للطالب

3- إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم

4- يقوم الطالب بالضغط على "إظهار النتيجة"



وكان قد اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة الحاصلين على الثانوية العامة والمؤهلات الجامعية وخريجي الحقوق للعام الدراسي 2020- 2021، خلال مؤتمر صحفى عُقد بمقر أكاديمية الشرطة تم استعراض مراحل القبول واجتياز الاختبارات والأعداد المتقدمة من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها والتخصصات الجامعية المختلفة وخريجى الحقوق.





يذكر أن عدد المتقدمين للعام الدراسي 2020 /2021 بلغ (55226) طالبًا، كما بلغ إجمالي عدد المتقدمين لكشف الهيئة (14075) المستهدف (2806)، على النحو التالي (1150 الثانوية العامة وما يعادلها – 456 مؤهلات جامعية – 1200 خريجي الحقوق).

وقد خضع المتقدمون للعديد من الاختبارات التي تكفل التحقق من الشروط اللازمة لتولى أعباءه الوظيفة الشرطية وتم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي لإجراء الاختبارات ورصد نتائجها بصورة آلية دون تدخل العنصر البشرى.

وقد روعي في نتيجة القبول التمثيل الجغرافي حيث إن المقبولين يمثلون كافة شرائح المجتمع.





