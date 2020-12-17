الأرصاد تُحذر من هذه الظاهرة غدًا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:46 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 18 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الجمعة نهارًا
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الجمعة ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- فرص أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من شمال الوجه البحري.
- فرص أمطار خفيفة (40% تقريبًا) على مناطق من (مطروح – العريش –رفح - الإسكندرية – رشيد- بلطيم- دمياط- بورسعيد) ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.
- شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.
الأرصاد تُحذر من هذه الظاهرة غدًا
الأرصاد تُحذر من هذه الظاهرة غدًا

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