الأرصاد تُحذر من هذه الظاهرة غدًا

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 18 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:



طقس الجمعة نهارًا

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الجمعة ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:

- فرص أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من شمال الوجه البحري.

- فرص أمطار خفيفة (40% تقريبًا) على مناطق من (مطروح – العريش –رفح - الإسكندرية – رشيد- بلطيم- دمياط- بورسعيد) ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

- شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.

