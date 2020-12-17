وزيرة التجارة: مصر تمتلك مقومات كبيرة في صناعة الاثاث والمنتجات الحرفية تؤهلها للمنافسة

افتتحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بالانابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء فعاليات الدورة السادسة والعشرون من معرض الأهرام السنوي للأثاث والديكور "اندورز" ومعرض الاهرام للحرف اليدوية (AHS) فى دورته الاولى واللذان تنظمهما وكالة الأهرام للدعاية والإعلان تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة خلال الفترة من 17 وحتى 20 ديسمبر الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.





وقد شارك في مراسم الافتتاح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والكاتب الصحف عبد المحسن سلامة رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام حاتم العشري مستشار وزير التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي و مى عسل رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات الدولية .





وقالت الوزيرة إن هذه الدورة من معرض اندورز تشهد زخما كبيرا حيث يقام على مساحة ٧ الاف متر ويشارك به نحو ٥٠ شركة متخصصة في الأثاث والديكور، كما يقام معرض الحرف اليدوية علي مساحة ١٥٠٠ متر وبمشاركة اكثر من ٨٠ شركة وعارض متخصصين في الحرف اليدوية ويحظى هذا المعرض بمشاركة متميزة من وزارة الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.





واوضحت جامع أن النهوض بصناعة الأثاث تأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية حيث تحرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم لهذه الصناعة باعتبارها من الصناعات المصرية الواعدة التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لتلبية الاحتياجات المحلية والمنافسة بالأسواق الخارجية فضلاً عن كونها من الصناعات كثيفة العمالة، مشيرةً إلى أن صناعة الأثاث تساهم بنسبة كبيرة في تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية حيث بلغت الصادرات المصرية من الأثاث خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 190 مليون دولار.





وأشادت الوزيرة بالمنتجات المعروضة حيث يعد معرض "اندورز" أحد أكبر معارض الأثاث والديكور في مصر، ويشمل الأثاث، والديكورات المنزلية، والتصميمات وأعمال الكريستال، والأبواب، والستائر، ومستلزمات المنزل، وإضاءة المطابخ، وبوابات الحدائق، وحمامات السباحة، والسجاد اليدوي.





وأوضحت جامع أن مشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كراعي رئيسي لمعرض الاهرام للحرف اليدوية في دورته الاولى تأتي استكمالا لجهود الجهاز في دعم ورعاية الحرف اليدوية والتي كان اخرها تنظيم معرض تراثنا خلال شهر اكتوبر الماضي، مشيرة الي ان الجهاز يشارك بجناح كبير يضم 40 عارض من 9 محافظات وتتنوع منتجاتهم فى السجاد والمفروشات والتطريز علي المنسوجات والستائر والمنتجات الخشبية ومنتجات حجازة وخيامية والنحاس والصدف وديكوباج وزجاج معشق ومنتجات نخيل وخوص وفضيات ومشغولات زجاجية.





وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة حريصة على تقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية والتوسع في الترويج لها وإبراز سمات الأصالة والعراقة التي تنفرد بها الحرف المصري، لافتةً إلى أن قطاع الحرف اليدوية ساهم بنحو 165 مليون دولار من إجمالي صادرات مصر للخارج خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري.





وأضافت جامع ان معرض الحرف اليدوية يشارك به ايضاً عدد من الجهات مثل المؤسسة القومية التابعة لوزارة التضامن وكذا مؤسسة اغاخان للحرف اليدوية .