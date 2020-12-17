فوز سرس الليان وبورتو والزرقا في جولة مثيرة بالقسم الثاني



سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب محمد خيري، في الدقيقة 28 من ومن الشوط الأول، وفي الشوط الثاني حاول النصر العودة للقاء دون جدوى، كما خرج اللاعب محمد خيري للإصابة في الشوط الثاني.



وحقق بورتو فوزا هاما وصعبا على جمهورية شبين بهدف للاعب اسلام مسعود في الدقيقة 44 للشوط الأول، وشهد اللقاء إهدار أكثر من هدف مؤكد من جانب فريق جمهورية شبين.





سقوط القناة وتعادل بتروجت





وحسم التعادل السلبي لقاء طنطا وبتروجت، بينما حقق الداخلية فوزا غاليا على حساب النجوم بهدفين مقابل هدف، سلجلهما علي حسين وسمير فكري بالشوط الأول، وسجل اسلام الفار هدف النجوم بالشوط الثاني.





وخطف الترسانة تعاجل مثير على ملعبه مع فريق المريخ بهدف لكل منهما، حيث سجل اللاعب محمود ابراهيم أجوجو هدف التقدم للمريخ في الشوط الثاني، وقبل نهاية اللقاء سجل أحمد العش هدف التعادل للشواكيش.





وحقق منتخب السويس فوزا مستحقاً خارج ملعبه على حساب السكة الحديد، بهدفين دون رد، سجلهما نور العريان في الشوط الأول، وأضاف أحمد الجندي الهدف الثاني من ركلة جزاء بالشوط الثاني.





ويقام السبت المقبل لقاء فريق كوكاكولا مع نادي زد بملعب الدفاع الجوي الفرعي، في ختام تلك الجولة.



وخسر القناة على ملعبه بهدف نظيف، أمام فريق الزرقا، سجله اللاعب وليد بدران في الشوط الثاني.