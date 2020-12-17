مفاجأة في التشكيلة المثالية لقارة إفريقيا 2020

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:30 م
علي معلول
علي معلول
الفجر الرياضي
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أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء عن التشكيلة المثالية لعام 2020 في القارة الإفريقية.

وضم تشكيل القارة السمراء للاعبين الأفضل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أندري أونانا "أياكس الهولندي" 

في خط الدفاع: أشرف حكيمي "إنتر ميلان الإيطالي" وكاليدو كوليبالي "نابولي الإيطالي" ونايف أجورد "رين الفرنسي" وعلي معلول "الأهلي" المصري.

في خط الوسط: حكيم زياش "تشيلسي الإنجليزي" وإدريسا جاي "باريس سان جيرمان" ورياض محرز "مانشستر سيتي الإنجليزي".
 
في خط الهجوم: ساديو ماني "ليفربول الإنجليزي" وبيير إيمريك أوباميانج "آرسنال" ومحمد صلاح "ليفربول الإنجليزي".

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