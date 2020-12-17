الإنجيلية ومحافظة سوهاج تبدآن تدريب 60 رائدة صحية للتوعية بقبول ذوي الإعاقة

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انطلقت اليوم الخميس فعاليات البرنامج التدريبي لعدد 60 رائدة صحية وريفية للتوعية بمفاهيم وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة، بقاعة المؤتمرات بديوان عام محافظة سوهاج، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة، والذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالشراكة مع محافظة سوهاج.



وشهد الفعاليات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بحضور الأستاذ نبيل عزت، ممثلًا عن الهيئة القبطية الإنجيلية، والدكتور محمد عبد الهادي المشرف العام على ملف ذوي الإعاقة بالمحافظة، ومحمد أبو العجب مسئول ملف الإعاقة بديوان عام المحافظة، وعدد 60 رائدة صحية وريفية.