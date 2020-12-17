خالد الجندي يهنئ الأقباط بأعياد الميلاد (فيديو)

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:29 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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هنأ الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الأقباط بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن هذه المناسبة مرتبطة بأشخاص - عليهم السلام- أثروا في الدنيا بالإيمان والخلق والعمل الصالح، وبالنسبة لنا كمسلمين لهم عليهم السلام الاحترام والتبجيل والإيمان.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن سيدنا زكريا –عليه السلام- عندما كفل السيدة مريم، عليها السلام، بُشر بسيدنا يحيي، -النبي الكريم-، معقبًا: "من جاور السعيد يسعد، سيدنا زكريا أخذ نفحات من السيدة مريم".

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