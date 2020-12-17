"دور الإسعاف في ظل جائحة كورونا" .. ورشة عمل بتمريض كفرالشيخ

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:28 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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نظم قسم تمريض الحالات الحرجة والطوارئ بكلية التمريض بجامعة كفر الشيخ، ورشة عمل علي سيارة الإسعاف بعنوان " الاسعافات الأولية ودور الإسعاف في ظل جائحة كورونا"، وحاضر في ورشة العمل الدكتور أحمد عبدالفتاح الجنزوري، مدير عام هيئة الإسعاف، وأحمد عبدالسميع مصطفي، مشرف قطاع هيئة الإسعاف المصرية.

وتناولت الورشة برنامج الإسعافات الأولية والذي يستهدف تدريب أكبر عدد ممكن من طلاب الكليات النظرية والعملية على مهارات الاسعافات لاسيما مع وجود فيروس كورونا.

وتشمل دورات الإسعافات الأولية التدريب على التعامل السليم في حالات الإنعاش القلبي الرئوي والإختناق والغرق الأزمة القلبية والأزمة النفسية والنزيف والجروح الحروق، الإغماء وغيبوبة السكر التشنجات التسمم.

كما تضمن البرنامج التوعية بطرق انتشار العدوى من "كورونا"وكيفية الوقاية بناء على أحدث الدوريات العلمية وتوصيات منظمات الصحة العالمية ونشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع.

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