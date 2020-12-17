تدريبات خاصة لحراس الأهلي استعدادًا لمواجهة المحلة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:24 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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خاض محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة المقرر إقامتها مساء غد الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثانية في بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على مصر المقاصة في الجولة الأولى من الدوري، ويسعى الفريق لمواصلة انتصاراته قبل السفر إلى النيجر لمواجهة سونيديب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

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