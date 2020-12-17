محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي قبل مواجهة غزل المحلة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:23 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص كيفين جونسون، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش.

وقام جونسون خلال هذه المحاضرة برصيد نقاط القوة والضعف في فريق غزل المحلة وتحديد واجبات ومهام كل لاعب في المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة المقرر لها مساء غد الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثانية في بطولة الدوري الممتاز.

ويغيب عن مران الفريق بيتسو موسيماني، المدير الفني، الذي يخضع للعلاج بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

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