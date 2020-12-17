عضو بالشيوخ: زيارة ولي عهد أبوظبي حملت مردود إيجابي على الاقتصاد المصري

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:23 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements
قال المهندس احمد قطب، عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالجيزة، إن زيارة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، لمصر، حملت مردودا إيجابيا على الاقتصاد المصري وزيادة فرص الاستثمار في المشروعات القومية المصرية.

واوضح قطب، في بيان له، أن الزيارة تطرقت للعديد من المناقشات والتحاور حول القضايا المشتركة التي تجمع البلدين في العمل العربي المشترك، أهمها تدشين المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة، والترحيب بانضمام الامارات لمنتدى غاز شرق المتوسط، والتصدي لكافة التدخلات الخارجية في شئون الدول العربية.

وأكد أن الزيارة عمقت العلاقات بين البلدين لا سيما مع ولي العهد الجديد، والتي شهدت فيه الدولة الإماراتية تقدم ملحوظ في مختلف المجالات.

واضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر والإمارات دولتين شقيقتين جمعتهم على مدار السنوات الماضية مواقف عربية عصيبة وكانت الامارات في صفوف الدول التي دعمت مصر والعكس كذلك.

أخبار تهمك

مفاجأة.. نجم بيراميدز الأول مهدد بالغياب عن مباراة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ يوم

نتائج قرعة كأس السوبر الاسباني

منذ أقل من ساعتين

تقارير مغربية تكشف موعد كأس السوبر الافريقي

منذ ساعة و 6 دقيقة

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

منذ حوالي 7 ساعات

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم مصطفى محمد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. السعودية تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا بعد قليل

منذ حوالي 8 ساعات

عبد الله السعيد يهدد محمود الخطيب أسطورة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ يوم

عاجل - أول رد من الزمالك على عقوبة «المليون وربع دولار»

منذ حوالي 18 ساعة

رسالة قوية من الزمالك لشيكابالا

منذ أقل من ساعتين

حقيقة تنازل الأهلي عن خدمات نجم الفريق مقابل ضم «القاطرة البشرية»

منذ حوالي 17 ساعة

مورينيو يهاجم كلوب وجوارديولا بعد خسارة توتنهام ضد ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

02:01 م

رسالة قوية من الزمالك لشيكابالا

03:00 م

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم مصطفى محمد

02:30 م

مورينيو يهاجم كلوب وجوارديولا بعد خسارة توتنهام ضد ليفربول

12:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان