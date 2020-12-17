عضو بالشيوخ: زيارة ولي عهد أبوظبي حملت مردود إيجابي على الاقتصاد المصري

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قال المهندس احمد قطب، عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالجيزة، إن زيارة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، لمصر، حملت مردودا إيجابيا على الاقتصاد المصري وزيادة فرص الاستثمار في المشروعات القومية المصرية.



واوضح قطب، في بيان له، أن الزيارة تطرقت للعديد من المناقشات والتحاور حول القضايا المشتركة التي تجمع البلدين في العمل العربي المشترك، أهمها تدشين المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة، والترحيب بانضمام الامارات لمنتدى غاز شرق المتوسط، والتصدي لكافة التدخلات الخارجية في شئون الدول العربية.



وأكد أن الزيارة عمقت العلاقات بين البلدين لا سيما مع ولي العهد الجديد، والتي شهدت فيه الدولة الإماراتية تقدم ملحوظ في مختلف المجالات.



واضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر والإمارات دولتين شقيقتين جمعتهم على مدار السنوات الماضية مواقف عربية عصيبة وكانت الامارات في صفوف الدول التي دعمت مصر والعكس كذلك.