فوز النجوم وأشمون والغزل في دوري الناشئين بالمنوفية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:20 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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إنطلق اليوم الخميس مباريات دوري الناشئين لكرة القدم بالمنوفية - مواليد 2005 - حيث حقق أشمون الفوز على فريق بركة السبع بخمسة أهداف مقابل هدف، سجلهم أحمد عاطف ومحمد ابراهيم وحمدي محمد، وعمرو محمود، وأشرف حتحوت، وسجل لبركة السبع سيف عادل وحسين فهمي.

وخسر منوف على ملعبه من نجوم السادات بهدفين مقابل هدف، سجلهما محمد أحمد عمران في الشوط الاول، بينما جاء هدف منوف عن طريق زكريا مغربي في الشوط الثاني.

ولم يحضر فريق سرس الليان لخوض لقاء جمهورية شبين الذي كان مقررا بملعب سرس الليان، لتحتسب النتيجة بفوز الجمهوية بهدفين دون رد طبقاً للائحة.

وحقق غزل شبين الفوز على وطني بركة السبع، بنتيجة 3-1 شهد الشوط الأول تفوق الغزل بهدف للاعب يوسف ابراهيم البسطاويسي.

 وفي الشوط الثاني أضاف محمود هاني حبيب ويوسف أحمد رمضان "أوفا" هدفين للغزل، بالدقيقتين 6 و 10 بينما سجل هدف الوطني اللاعب أمجد محمد عبد الفتاح بالدقيقة 28.

وتعادل وطني شبين مع اتحاد بركة السبع بهدفين لكل منهما، بملعب غزل شبين.

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