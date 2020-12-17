البورصة تغلق تعاملات اليوم على تراجع جماعي لمؤشرتها وخسائر3.9 مليار جنيه

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:04 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أختتمت مؤشرات البورصة المصرية تهاملات جلسة نهاية الاسبوع على تراجعات جماعية  وسط خسائر قوية في رأسمالها السوقي.


 

وتراجع المؤشر الرئيسي  "egx30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 10844 نقطة، وهبط مؤشر "egx 50" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 2200 نقطة،  كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "egx 70 متساوى " بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2066 نقطة، وهبط مؤشر "egx 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3001 نقطة.



 وخسر رأس المال السوقى نحو 3.9 مليار جنيه، ليغلق عند 645.718 مليار جنيه.


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