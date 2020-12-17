البورصة تغلق تعاملات اليوم على تراجع جماعي لمؤشرتها وخسائر3.9 مليار جنيه

أختتمت مؤشرات البورصة المصرية تهاملات جلسة نهاية الاسبوع على تراجعات جماعية وسط خسائر قوية في رأسمالها السوقي.





وتراجع المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 10844 نقطة، وهبط مؤشر "egx 50" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 2200 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "egx 70 متساوى " بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2066 نقطة، وهبط مؤشر "egx 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3001 نقطة.









وخسر رأس المال السوقى نحو 3.9 مليار جنيه، ليغلق عند 645.718 مليار جنيه.