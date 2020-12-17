كوستا يشارك في تدريبات أتلتيكو مدريد بعد غياب 3 أيابيع

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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عاد الدولي الاسباني دييجو كوستا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتلتيكو مدريد الاسباني للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية اليوم الخميس وذلك بعد غياب لمده ثلاثة اسابيع بداعي الاصابة.


وتدرب كوستا، اليوم الخميس، برفقة بقية زملائه للمرة الأولى منذ 25 نوفمبر الماضي، إذ أنه في صباح يوم مواجهة فريق لوكوموتيف موسكو بدوري الأبطال تم رصد معاناة اللاعب من إصابة على مستوى الساق اليمنى.


وفي الصور التي نشرها الروخيبلانكوس، ظهر المهاجم الدولي الإسباني وهو يتدرب بالكرة، مما يعني اقتراب ظهوره مجددا ومن الممكن أن يشارك لبعض الدقائق خلال المواجهة المقبلة أمام إيبار، المقرر لها السبت.

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